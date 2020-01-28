Две гражданки России спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их перевезти через границу.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"После обеда, 27 января, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из страны автомобилем прибыли две гражданки РФ - мать и дочь. В конструктивных особенностях авто и багаже женщин пограничники обнаружили зарядные устройства к медицинским приборам", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время осмотра правоохранители обратили внимание и на внешний вид женщин. Отмечается, что обе были одеты в объемные зимние куртки и имели вид неестественно тучных людей. Позже они признались, что под верхней одеждой спрятали медицинские приборы.

Фото: dpsu.gov.ua

"Таким образом, мать с дочерью пытались незаконно переместить через границу 100 приборов для биорезонансной терапии и более 500 различных гаджетов к ним", - уточнили в Госпогранслужбе.

Сейчас товары переданы правоохранителям.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету.