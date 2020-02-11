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В центре Одессы демонтировали мемориальную доску Калинину

Сообщается, что доску уже передали в историко-краеведческий музей.

В центре Одессы демонтировали мемориальную доску Калинину
Фото: Дем'ян Ганул / Facebook

Неизвестные во вторник демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину на фасаде дома в центре Одессы.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Одесского городского совета.

По его информации, доску уже передали в историко-краеведческий музей.

Фото и видео демонтажа опубликовал в фейсбуке общественный деятель Демьян Ганул.

"Только силами общественности была демонтирована доска Калинину. Я уже писал о демонтаже этой доски, но как оказалось подрядчик который занимался реконструкцией дома, наплевал на закон и повесил ее в другое место. Наша власть, к сожалению, игнорирует закон, и прославляет палачей украинского народа, но мы это исправим", - написал он.

Калинин - российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти в 1946-м Калинин занимал высокие должности (в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР. Он внесен в список исторических фигур, подпадающих под закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Напомним, в декабре прошлого года демонтировали последний в Украине памятник Калинину в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской области.

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