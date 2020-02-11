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Певицу Камалию обворовали в киевском ТРЦ

У артистки вытащили телефон iPhone 11 Pro Max.

Певицу Камалию обворовали в киевском ТРЦ
Певицу Камалию обворовали в киевском ТРЦ
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинскую певицу Камалию обворовали в столичном торговом центре Ocean Plaza  - из ее сумки вытащили телефон iPhone 11 Pro Max.

Об этом рассказала сама певица.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях - полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)",- написала она в Іnstagram.

Артистка добавила, что сомневается, что когда-нибудь снова увидит свой телефон. При этом она рассказала, что он уже заблокирован, и находится во всемирном списке потерянных телефонов.

Певица также написала, что ей очень грустно за фото и информацию, которую она не успела сохранить в облаке, и призвала украинцев быть осторожными, чтобы и ними не произошло такой ситуации.

"Сожалеем об этом инциденте. К сожалению, подобные ситуации происходят в местах скопления людей, необходимо проявлять повышенную бдительность. Надеемся, что все-таки ситуация разрешится благополучно", - прокомментировали инцидент в Ocean Plaza.

Напомним, ранее воры сняли фары с авто нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильева.

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