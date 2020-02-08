Воры сняли фары с авто нардепа от "Слуги народа", - СМИ

С автомобиля народного депутата, члена фракции "Слуга народа" Игоря Васильева воры сняли фары и передние зеркала.

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В полицию обратился нардеп Игорь Васильев, который сообщил, что с автомобиля Audi Q7, которым он пользуется, неизвестные сняли передние фары и зеркала заднего вида, когда автомобиль был припаркован возле жилого дома в Печерском районе столицы", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса (кража).

Он уже по крайней мере второй депутат от "Слуги народа", ставший жертвой автоворов. В ноябре 2019 года в Харькове обокрали машину народного депутата от "Слуги народа" Кирилла Нестеренко. Тогда воры разбили заднее стекло автомобиля Honda CR-V и украли сумку с документами, а также iPad.