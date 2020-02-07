Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме обсудил общеполитические вопросы, в частности закрытие "офисов" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии, - сказал Зеленский в комментарии СМИ.

Также стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, арестованного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - подчеркнул Зеленский.

Мать Маркива поблагодарила президента за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала она.

Напомним, Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля 2019 года суд города Павиа приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

20 ноября прошлого года Украина подала апелляционную жалобу на решение итальянского суда.