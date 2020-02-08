Зеленский начал визит в Ватикан

В рамках визита предусмотрена аудиенция с Папой Франциском.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, начал официальный визит в Ватикан. Об этом сообщили в Офисе президента.

В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Папой Франциском.

Также Зеленский проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролини с участием секретаря межгосударственных отношений Полом Ричардом Галлахером.

Напомним, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Италию. В ходе встречи с премьером Италии Джузеппе Конте президент обсудил возвращение в Украину нацгвардейца Маркива, а с президентом Италии Серджио Маттареллой - вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры.