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Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП

Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается весной 2020 года.

Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП
Виталий Маркив
Фото: Радио Свобода

20 ноября Украина подало апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и приговорен к 24 годам тюрьмы.

Об этом информирует Офис президента.

Согласно сообщению, рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца.

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