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Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

Должность получил начальник Департамента защиты государственности.

Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Должность получил Сергей Андрущенко, который с 23 июля возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Об этом говорится на сайте президента.

На освободившуюся должность в департаменте назначен Анатолий Дублик, который был замглавы СБУ с 4 июля по 8 ноября.

Также Зеленский уволил начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил вместо него Юрия Гончарова, занимавшего аналогичную должность в Чернигове.

Кадровые перестановки оформлены указами №856-861 от 21 ноября.

Напомним, что у главы СБУ Ивана Баканова есть еще четыре заместителя: Дмитрий Нескоромный, Руслан Баранецкий, Александр Карпенко и Владимир Горбенко.

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