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Экс-нардеп Фирсов стал временным и.о. главы Госэкоинспекции Украины

Предложение возглавить орган ему сделал премьер-министр. 

Экс-нардеп Фирсов стал временным и.о. главы Госэкоинспекции Украины
Егор Фирсов стал и.о. главы Государственной экоинспекции
Фото: facebook/Егор Фирсов

Нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", - написал он.

Фирсов уточнил, что Госэкоинспекция - это орган, который занимается контролем за соблюдением экологического законодательства и следит за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука [премьер-министра] четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому", - добавил он.

По словам Фирсова, Госэкоинспекция является одним из самых коррумпированных органов, поэтому вопрос кадров - это его задача номер один. 

Также Егор Фирсов добавил, что позже будет проведен конкурс на должности главы этой инспекции, и он будет принимать в нем участие. 

На официальном сайте Кабинета министров Украины обнародовали указ, согласно с которым Фирсов назначен временным и.о. до того момента, пока глава не будет избран в установленном порядке. 

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы на начальника управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей среды Фирсова Егора Павловича", - говорится в документе. 

Напомним, 14 августа Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее планировали создать Государственную природоохранную службу. Однако уже в октябре Кабинет министров отменил решение о ликвидации. 

В 2017 году Кабмин тоже собирался ликвидировать Госэкоинспекцию и создать вместо нее Государственную природоохранную службу.

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