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В Харьковской области на взятке попались чиновники Госэкоинспекции

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух начальников отделов Госэкоинспекции в Харьковской области, требовавших переписать на доверенных лиц 50 га земель госпредприятия, которое готовится к приватизации.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что два начальника отделов инспекции требовали неправомерную выгоду с директора аграрного госпредприятия за подписание положительного акта проверки. Чиновники искусственно увеличили количество выявленных нарушений. Угрожая многомиллионными штрафами, они требовали распаевать и переписать на доверенных лиц земли госкомбината, который готовится к приватизации", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Из-за невозможности оформить сделку с землей чиновники Госэкоинспекции согласились "умерить" свои требования до 250 тыс. гривен.

Правоохранители задержали обоих чиновников в центре Харькова при получении всей суммы взятки.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления.

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