Представитель ОБСЕ по свободе СМИ выразил беспокойство из-за обысков у владельца "Прямого"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с обысками у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. Об этом он написал у себя в твиттере.

"Озабочен вчерашним обыском в доме Владимира Макеенко, владельца ТВ "Прямой" в Киеве, Украина. Я призываю следователей уважать свободу СМИ", - написал Дезир.

Напомним, 7 ноября ГБР пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему нардепу и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко.Обыск был связан с бывшим первым заместителем главы ПА Андрем Портновым.

Вечером, 7 ноября на "Прямом" показали розыгрыш с захватом студии людьми в камуфляже. По словам телеведущего Мыколы Вересня, это была попытка довести до абсурда происходящее вокруг телеканала.На следующийдень телеканал извинился за эту шутку.