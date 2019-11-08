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После суда о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове, неизвестные облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева. Об этом сообщается в пресс-центре Харьковского горсовета.

В связи с этим, горсовет потребовал от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщается в пресс-службе.

Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", по данному факту Нацполиция Харькова начала уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, сегодня, 8 ноября второй апелляционный административный суд поддержал декоммунизацию и отменил решение харьковской мэрии о присвоении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.