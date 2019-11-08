Приговор по "делу Хизб ут-Тахрир" ожидается 12 ноября

Прокуроры РФ в общей сложности просят дать 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов дела.

Сегодня, 8 ноября в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону завершилось заседание по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир", фигуранты которого выступили с последним словом. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

Следующее заседание, на котором фигурантам дела вынесут приговор, запланировано на 12 ноября. Российские прокуроры запросили в общей сложности 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов дела:

Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Фото: krymr.com

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Напомним, в 2016 году российская власть начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" в оккупированном Россией Крыму. Это движение запрещено в РФ как "террористическое", но не запрещено в Украине.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

5 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала об ухудшении здоровья фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова.

Денисова также обращалась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь.