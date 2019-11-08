В Киеве на Оболони затонула яхта

В Киеве в пятницу утром на Днепре в районе залива Собачье устье и Верблюжьего пролива затонула яхта.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
"Прибыв на место вызова, было установлено, что затонула однопалубные яхта. Водолазы обследовали место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в 2015 году Фискальная служба раскрыла схему нелегального ввоза яхт в Украину.