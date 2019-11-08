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Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин

Боец получил ранение в четверг возле Авдеевки.

Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Геннадий Моторин
Фото: ensor.net.ua

В больнице города Авдеевка от тяжелых ранений, полученных вчера в результате обстрела боевиков, умер военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Геннадий Моторин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Умер Геннадий Анатольевич Моторин, 1982 года рождения, уроженец города Краматорск, солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, в сводке пресс-центра ООС сообщалось, что 7 ноября боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

7 ноября в зоне проведения ООС в результате обстрела из противотанковых управляемых ракет погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады житель города Чугуев Харьковской области Герман Бродников. Ему было 23 года.

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