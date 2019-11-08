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Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа из карабина

Его обвинили в покушении на убийство.

Суд арестовал "святошинского стрелка", ранившего соседа из карабина
Фото: facebook.com/sveta.panushkina

Святошинский районный суд Киева 8 ноября избрал меру пресечения "святошинскому стрелку" Алексею Берестецкому, который выстрелил в соседа из карабина во время ссоры на лестничной площадке.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Он арестован на 60 суток без права выхода под залог.

Инцидент, из-за которого мужчину арестовали, произошел вечером 6 ноября в доме №2а на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева.

Он, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелку сообщили о подозрении в покушении на убийство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.

По словам жителей дома, конфликт произошел из-за огромной задолженности мужчины за коммунальные услуги. Но в суде Берестецкий рассказал, что на него хотят повесить чужие долги и члены ОСМД угрожали ему расправой.

На вопросы о стрельбе он ответил, что не помнит обстоятельств - ни сколько раз стрелял, ни почему стрелял именно в этого человека.

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