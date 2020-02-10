Прокуратура открыло производство по факту принудительной "паспортизации" в "ЛНР"

По предварительным данным, террористы выдали свои "паспорта" 200 000 украинцев.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за принудительной "паспортизации" украинцев, осуществляемой представителями оккупационной администрации в Луганской области.

Эти действия квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

"Согласно с материалами СБУ, первые лица администрации "ЛНР", которая контролируется Россией, проводят насильственную политику относительно принуждения получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР", – уточнили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным, "паспорта" "ЛНР" получили более 200 000 человек.

Подчеркивается, что выдача "паспортов" носит именно принудительный характер и противоречит требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола. Эти действия ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в 2017 году Россия официально признала документы, выданные гражданам Украины террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

24 апреля 2019 президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

29 апреля в российских СМИ сообщалось, что в Новошахтинске Ростовской области открыт, начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля такой же центр открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области.