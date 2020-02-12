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Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов в трех областях

Также на дорогах подразделения ГосЧС помогли отбуксировать 116 застрявших автомобилей.

Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов в трех областях
Фото: EPA/UPG

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) по состоянию на утро среды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в трех областях, а именно: Ивано-Франковская - 41, Киевская - 3 и Черновицкая - 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ГосЧС отмечают, что для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 348 работников и 988 единиц техники.

"Подразделениями ГосЧС оказана помощь в буксировке 116 транспортных средств, в которых находилось 246 человек, убрано 20 поваленных деревьев. Всего от ГосЧС привлекалось 303 чел. личного состава и 80 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области из-за сильных порывов ветра были обесточены 170 населенных пунктов.

10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. В частности, ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любин Великий – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село. Также на значительной территории Украины ухудшилась погода, было объявлено штормовое предупреждение. В западных областях скорость ветра достигалает 30 метро в секунду, на высокогорье Карпат 35-40 м/с.

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