Оккупационный суд Крыма отпустил директора ялтинского зоопарка под ночной домашний арест

Ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

В подконтрольном России "верховном суде" оккупированного Крыма закончилось рассмотрение апелляционной жалобы на решение Белогорского районного суда, который избрал владельцу сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Так, содержание Зубкова в СИЗО заменено на ночной домашний арест- с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Заседание проходило в открытом режиме, но из слушателей были допущены всего три человека и четверо журналистов.

На официальном сайте "верховного суда" информации о запланированном на сегодня слушании не было. Сам подсудимый был доставлен конвоем и в течение заседания находился в так называемом "аквариуме". Рассмотрение апелляционной жалобы длилось пять часов.

Напомним, 3 февраля в аннексированном Крыму Зубкова арестовали на два месяца за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде и неявке на заседание в январе. Судебные разбирательства против Зубкова связаны с тем, что в июле 2018 года в сафари-парке "Тайган" лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Зубков же утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

После инцидента Роспотребнадзор провел проверку в парке, но никаких нарушений не обнаружил.

У Зубкова уже долгое время продолжаются конфликты с российскими "властями" полуострова. В 2016 году он посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес. В октябре 2017 года Зубков получил судебный запрет на выезд из России и аннексированного ею Крыма сроком на шесть месяцев. Причиной такого решения стал отказ Зубкова закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган".