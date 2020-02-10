В 2019 Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира.

Вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова на месте президента РФ Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

Об этом она заявила в блиц-интервью партии Альянс либералов и демократов.

На вопрос,с каким политиком она гипотетически поменялась бы местами на день, Йоурова сказала, что "переехала бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - заявила вице-президент Еврокомиссии.

Вера Йоурова - чешский политик, министр регионального развития, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера.

10 сентября 2019 года вступила в должность заместителя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен как еврокомиссар в области политики сохранения европейских ценностей и транспарентности.

В 2019 году журнал Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира в связи с ее участием в проведении через Европейский парламент общего регламента по защите данных.