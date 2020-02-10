ATR перестал получать деньги из госбюджета

Крымскотатарский телеканал ATR Ленура Ислямова перестал получать деньги из бюджета, в который для него заложены 50 млн гривен.

В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

По словам заместителя генерального директора ATR Айдера Муждабаева, сегодня в Госказначействе прошло совещание, "где было окончательно решено, что деньги не будут отданы на финансирование нашего канала". "Украинское государство отказывается помогать единственному крымскотатарскому телеканалу, который был выпихнут из Крыма, лишен всего имущества, всех ресурсов", - возмутился он.

Он утверждает, что каналу выставили условие получение денег: начать проводить конкурсы на изготовление контента. "То есть мы снимаем в Крыму какие-то сюжеты, берем какие-то интервью в тайном режиме, и мы должны сказать нашим людям: давайте, выходите из тени, давайте проведем конкурс, кто хочет снимать в Крыму для ATR", - сказал Муждабаев.

Он предположил, что прекращение финансирования ATR стало результатом каких-то "странных игр", и заявил, что повторяется ситуация 2015 года. "То же самое, что было в Крыму 2015 году, когда окончательно додушивали ATR и изгоняли... Повторяется то же самое, только без БТРов", - сказал Муждабаев.

По его словам, в ближайшее время канал продолжит вещание в чрезвычайном режиме. "Мы будем показывать кадры аннексии Крыма, мы будем показывать кадры закрытия ATR, мы будем показывать отключение нас от вещания", - сказал он.

Периодически в пустую студию будут приходить гости, первым станет владелец телеканала. Эфир с ним покажут в 20:00 в понедельник.

Напомним, что в 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку крымскотатарского телеканала ATR.

С 1 апреля 2015 года единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева.

Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.