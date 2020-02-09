Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь в 2020 году. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Переговоры президентов состоялись в Сочи 7 февраля.

"Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал Крутой, отметив, что это было главным требованием президента Лукашенко.

По словам белорусского вице-премьера, Путин пообещал содействовать тому, чтобы российские компании продавали нефть в Беларусь именно на таких условиях, а министр энергетики России Александр Новак на эту тему поговорит с представителями "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Татнефти" и других компаний.

Также Крутой сообщил, что по итогам переговоров Путин пообещал снять ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти".

Напомним, ранее стороны не смогли договорится о поставках нефти на 2020 год. 31 декабря Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.

Лукашенко также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину. В феврале США заявили, что готовы обеспечить Беларусь нефтью вместо России.

В 2019 году российская нефть поставлялась в Беларусь со скидкой примерно 20% к рыночной цене сорта Urals. По данным белорусского статистического агентства Белстат, в январе-ноябре 2019 года Беларусь ввезла российской нефти на $5,93 млрд по средней цене чуть более $50 за баррель. За тот же период средняя стоимость Urals, по данным Минфина России, составила $63,5 за баррель.