Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название новому коронавирусу, обнаруженному в Ухане. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен по названию города, в котором он возник, и это расстраивает жителей Уханя.

Вирус будет временно называться NCP - Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

Напомним, по состоянию 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 38 тысяч человек, 811 людей умерли.