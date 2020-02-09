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Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя

Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония).

Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Фото: EPA/UPG

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название новому коронавирусу, обнаруженному в Ухане. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен по названию города, в котором он возник, и это расстраивает жителей Уханя.

Вирус будет временно называться NCP - Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

Напомним, по состоянию 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 38 тысяч человек, 811 людей умерли.

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