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Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

В частности, он должен следить за активностью Северной Кореи на ее ракетных участках.

Фото: https://spacenews.com

Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустило на орбиту ракету со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает Kyodo News.

Этот запуск проводили совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Ракету H2A запустили из космического центра Танегасима на юго-западе Японии в 10:34 по местному времени (03:34 по Киеву).

Издание пишет, что сначала запуск планировали на 28 января, но его перенесли из-за утечки в трубопроводе, который используют для снабжения ракеты азотом.

Отмечается, что в Японии функционируют два типа разведывательных спутников: оптические, которые фотографируют землю, и радиолокационные, которые могут делать изображения в темноте или при плохих погодных условиях.

Ночью 9 февраля запустили оптический спутник. В частности, он должен следить за активностью Северной Кореи на ее ракетных участках.

Напомним, в США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался.

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