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США расширили пошлины на импорт стали и алюминия

Ограничительные санкции начали действовать с 8 февраля.

США расширили пошлины на импорт стали и алюминия
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США расширили пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. Штрафные санкции начали действовать с 8 февраля, передает Deutsche Welle.

“Дополнительные таможенные введены сборы еще на целый перечень наименований, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели”, - говорится в сообщении.

Ранее Трамп объяснил применение защитных мер ростом импорта металлопродукции, несмотря на введенные в 2018 году импортные пошлины.

Американский президент отметил, что сталелитейная промышленность США не способна поддерживать загрузку сталелитейных мощностей на уровне выше 80% в течение длительного периода, что необходимо для обеспечения жизнеспособности отрасли.

Новые штрафные пошлины не распространяются лишь на сталелитейную продукцию из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Напомним, Трамп в начале 2018 года обложил штрафными пошлинами сталь и алюминий изо всех стран. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в США больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки.

Трамп недоволен тем, что внешнеторговый баланс США уже многие годы находится в большом минусе. Он полагает, что это является следствием политики других стран, которые, по его мнению, прибегают к нечестным методам для продвижения своего экспорта. Трамп оказывает давление на крупных торговых партнеров, добиваясь от них увеличения объемов импорта из США.

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