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Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Один из больных - гражданин Великобритании. 

Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин заявила, что во Франции было подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщает Le Figaro.

По ее словам, эти люди - четыре взрослых и один ребенок - были госпитализированы в регионе Рона-Альпы. В настоящее время власти отслеживают, с кем они могли контактировать.

Также отмечается, что среди заболевших один гражданин Великобритании.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля, во Франции подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. За последние сутки число жертв коронавируса выросло до 724 человек. При этом подтверждены почти 35 тыс. случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, из них более 6 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. 

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