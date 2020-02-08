Прибывших из провинции Хубэй украинцев будут помещать в 14-дневный карантин

Ранее более 50 граждан Украины согласились на эвакуацию из Уханя.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса установил временные ограничения для украинцев, прибывших из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Все, кто прибыл из китайской провинции, где произошла вспышка смертельного вируса, будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенные учреждения", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

В Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, что на эвакуацию из Уханя согласились 54 украинца. Посольство получило согласие от китайских властей на эвакуацию граждан Украины чартерным рейсом.

Ранее Украина вывезла своих граждан из южного региона КНР, где не был объявлен карантин. Накануне МАУ выполнила последний рейс из Китая.