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​Сноуден решил продлить вид на жительство в России

Вопрос о возможном получении гражданства пока не поднимался.

​Сноуден решил продлить вид на жительство в России
Эдвард Сноуден
Фото: EPA/UPG

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США  Эдвард Сноуден намерен продлить срок разрешения на пребывание в России, истекающий в апреле этого года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД для продления вида на жительство", - сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, вопрос о возможном получении Сноуденом гражданства России он с ним еще не обсуждал.

Кучерена также рассказал, что у Сноудена "все в порядке", он работает и с ним находится его жена.

Напомним, Сноуден попросил убежище в России в 2013 году после того, как рассказал о методах слежки американских спецслужб и прослушке ими переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в России.

В 2017 году Сноудену продлили вид на жительство на два года.

В США Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В сентябре он просил президента Барака Обаму о помиловании. После избрания президентом Дональда Трампа Сноуден не исключал возможности экстрадиции в США. Сообщалось, что Россия рассматривает возможность выдачи Сноудена властям США в качестве "подарка" Трампу.

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