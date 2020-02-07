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В Антарктиде зафиксирована самая высокая температура за историю наблюдений

6 февраля столбик термометра в Антарктиде поднялся до + 18,3°C.

В Антарктиде зафиксирована самая высокая температура за историю наблюдений
Фото: SMN_Argentina

6 февраля в Антарктиде зафиксировали + 18,3°C – это самая высока температура за всю историю наблюдений на континенте. Об этом в твиттере сообщила аргентинская база "Эсперанса".

Такая температура превзошла предыдущий рекорд 2015 года на 0,8°C. В марте 2015 года зафиксировали температуру 17,5°C.

Тhe Guardian отметил, что этот рекорд является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем в мире.

По данным Всемирной метеорологической организации, полуостров Антарктиды является одним из самых быстрых по нагреву мест на Земле, он нагревался почти на 3 градуса за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в Украине в январе 2020 года составила 0,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 6,4 градуса. За всю историю наблюдений в Украине с 1881 года теплее было только один раз - в январе 2007 года.

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