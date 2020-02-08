Холодная война Трампа, Катар захватывает небо, Нетаниягу продвигает «сделку века». Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее . LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Трамп заинтересовался Кенией

Президент США Дональд Трамп провёл встречу с кенийским лидером Ухуру Кениатта. Темами для обсуждения стали двухстороннее торговое соглашение и сотрудничество в сфере безопасности. Всё это делается для того, чтобы противодействовать экспансии Китая в Африке.

Фото: EPA/UPG

Вашингтон стремится заключить с Найроби торговое соглашение, подобное тому, что уже подписано с Канадой и Мексикой. Кения рассматривается в качестве экономического хаба Восточной Африки, имеющего стратегическое значение для выхода на рынок континента, где стремительно растет численность населения, а значит и потребление продукции.

После двух лет дискуссий в американской администрации именно Кения была выбрана первой страной Субсахарской Африки для торговых переговоров. Они станут моделью для заключения подобных сделок с другими африканскими партнерами, и не должны подрывать эффективность работы Континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).

Это крайне важно в виду, того, что в 2025 г. истекает срок действия Закона об экономическом росте и создании возможностей в Африке (AGOA), дающего беспошлинный доступ для большинства африканских товаров на рынок США. К тому же сама Кения очень заинтересована в том, чтобы стать стартовой площадкой для американских компаний, выходящих на рынки стран Африки.

Так, уже сейчас реализуется проект строительства автострады Найроби-Момбаса. Хотя кенийский президент заявил, что очень опасается возвращения атмосферы «холодной войны» на континент, который должен быть не зоной конфронтации, а пространством возможностей для всех игроков.

Американцы обеспокоены, тем, что уже более десятилетия китайцы обгоняют их в торговле со странами Африки. Пекин подписал свыше 40 торговых соглашений с африканскими государствами и по итогам 2019 г. получил объем торгового оборота в $ 208 млрд.

Относительно проблематики безопасности, то США и Кения согласовали совместные усилия для противодействия экстремистскому сомалийскому движению «Аш-Шабаб». В результате атаки террористов на американскую базу в Кении в январе 2020 г. погибли трое американских военнослужащих.

Арабы-завоеватели

Мавритания – крупная мусульманская пустынная страна, выступающая мостом между арабским Магрибом и Субсахарской Африкой, стала объектом пристального внимания высшего руководства Объединенных арабских эмиратов. 2 февраля мавританский президент Мохаммад ульд Газвани посетил Абу-Даби и провел встречи з высшим руководством ОАЭ.

Мавритания, обладая солидными запасами железной руды, меди, золота, нефти и газа, а также рыбными ресурсами, все еще остается одной из наиболее бедных стран Африки. Эмиратцы, осознавая, что сегодняшние вливания в мавританскую экономику с лихвой окупятся в будущем, заявили, что готовы вложить в местные инвестиционные проекты около $2 млрд.

Фото: wam.ae Наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Мавритании Мохаммед ульд Газуани во время встречи в Абу-Даби, 2 февраля 2020

Присутствие эмиратцев в Мавритании связано и с геополитическими процессами. Во-первых, страна входит в «Сахелькую пятерку», ведущую борьбу с терроризмом в регионе Сахары, что влияет на безопасность ЕС. Во-вторых, Мавритания граничит с Западной Сахарой, где ведётся борьба различных региональных игроков.

Пока ОАЭ окапывается на Западе Африки, их катарские соперники продолжают расширять свое влияние в Центральной части африканского континента. 5 февраля стало известно, что руководство Qatar Airways готовится к переговорам о покупке 49% пакета акций руандийской национальной авиакомпании RwandAir.

Таким образом, после приобретения 60% акций руандийского международного аэропорта Бугесера, Катар поставит под свой полный контроль основной транспортный узел в самом сердце Африки. А это наиболее быстро растущий рынок авиатранспортных перевозок в мире.

Нетаниягу борется за «сделку века»

После того как 29 января были опубликованы детали «сделки века» от администрации Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта, стало очевидно, что палестинцы и страны арабского мира пока его не приемлют. Но израильское руководство не сдается, и стремится продвинуть план Трампа среди арабских стран, предлагая им содействие в решении наболевших вопросов. Особую активность израильтяне развернули в Африке.

3 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уже во второй раз посетил с официальным визитом Уганду. Во время встречи с угандийским лидером Йовери Мусевени был поднят вопрос об открытии угандийского посольства в Иерусалиме. Кроме того, при посредничестве угандийцев в Кампале произошла тайная встреча израильского премьера с его суданским коллегой, главой Суверенного совета Абдель-Фаттахом Бурханом. Как пишут местные СМИ, Израиль предложил суданцам содействие в исключении из американского списка государств-спонсоров терроризма в обмен на нормализацию отношений, вплоть до признания «плана Трампа» по Палестине.

Фото: newvision.co.ug

В Израиле считают, что после свержения режима президента аль-Башира Судан движется по прогрессивному пути, и необходимо покончить с его изоляцией. Первым шагом на пути нормализации отношений между странами должно стать открытие воздушного пространства Судана для самолетов израильской компании El Al. Это позволит ей сэкономить время и средства при осуществлении полетов в Латинскую Америку и Южную Африку.

Кроме Судана, израильская дипломатия вплотную занялась и Марокко. В СМИ стали появляться материалы, что США и Израиль обсуждают возможное признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой в случае, если Рабат пойдет на нормализацию отношений с Израилем. Данный прорыв мог бы стать самым крупным достижением всего правления марокканского короля Мухаммеда VI.

Африканское турне Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в трехдневную африканскую поездку, во время которой посетила ЮАР и Анголу.

Фото: EPA/UPG Ангела Меркель во время посещения Национального музея антропологии в Луанде, Ангола, 7 февраля 2020

Для немецкого бизнеса ЮАР представляет большое значение, ведь здесь работают 600 компаний из Германии, создавших сто тысяч рабочих мест. При этом две трети немецких инвестиций в Субсахарской Африке приходятся на ЮАР.

Германия выступает для ЮАР вторым по значимости торговым партнером, а годовой товарооборот между странами достигает $17 млрд. Тем не менее, стороны, считают, что их отношения должны принять новый облик.

Основной проблемой для немецких бизнесменов в стране выступают перебои с поставками электроэнергии. Государственная энергетическая компания Eskom практикует 12-часовые веерные отключения во всех регионах страны, что бьет по производству энергозависимых предприятий. Чтобы решить проблему, Меркель предложила президенту ЮАР уменьшить зависимость от угольных ТЭС путем расширения использования возобновляемых источников энергии. Также Германия окажет поддержку в профессиональной подготовке местной молодежи, чтобы решить проблему безработицы, достигающей в стране 30%.

В Анголе Меркель приняла участие в экономическом форуме, и таким образом продемонстрировала свою поддержку местному правительству реформаторов. В специальной экономической зоне Луанда/Бенго уже работают немецкие компании, осваивающие рынок богатой нефтью страны.

В свою очередь ангольское правительство стремится договориться с Меркель о расширении ВТС, в частности речь идет о закупке Анголой немецких военных кораблей и электронных средств наблюдения для контроля обширных морских границ.