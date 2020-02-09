Ле Пен просит граждан Франции профинансировать ее партию

Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен намерена финансировать свою деятельность, взяв деньги в долг у граждан. Об этом пишет Немецкая волна.

Партия объявила о начале сбора средств и создании своего собственного "банка демократии".

По словам Марин Ле Пен, такое решение не связано с тем, что в России требуют от партии вернуть более 9 млн евро. Как сообщалось, российская фирма АО "Автозапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии о возврате 639,7 млн рублей долга.

Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года.

Известно также, что суд направил партии Ле Пен извещение о деле, принятом к производству. Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией.

В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".

Между тем, общие долги крайне правой французской партии могут составлять 24 млн евро, в эту сумму входят 4,5 млн евро, который требует вернуть структура отца Марин Ле Пен - создателя и бывшего главы "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена. Официально партия не заявляла, какую сумму хотят взыскать с нее кредиторы.

"Национальный фронт" был переименован в "Национальное объединение" в июне 2018 года сразу после поражения на выборах президента Франции. Цель партийного ребрендинга, инициированного Марин Ле Пен - избавиться от плохой репутации и обновить движение правых популистов во Франции.