Турция перебросила большое количество военной техники в сирийский Идлиб

Турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. За последние сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), пишет DW.

Ранее в тот же день сообщалось, что армия Сирии захватила стратегически важный город Серакиб в Идлибе. Сирийский государственный телеканал показал кадры, на которых видны пустые улицы Серакиба, разрушенного после многонедельных бомбардировок при поддержке ВКС России.

По данным SOHR, сирийская армия захватила и весь участок трассы М5 в Идлибе, связывающей столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо. Теперь для восстановления контроля над всей автомагистралью бойцам президента Башара Асада осталось взять под контроль лишь 30-километровый участок М5 в соседней провинции Алеппо.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.