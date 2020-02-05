Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
ГлавнаяМир

Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)

Пассажирский лайнер выкатился с полосы и разломался.

Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Фото: Скриншот видео

В международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет "Анадолу".

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул и не успел остановиться после посадки.

В результате аварии на борту самолета возникло возгорание, которое удалось потушить. Воздушное судно получило сильные повреждения.

Из-за крушения самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гекчен, перенаправили в аэропорт "Стамбул".

По данным телеканала Euronews, предварительно, на борту находились 177 человек. Погибших при жесткой посадке не было, все пассажиры эвакуированы.

Обновление. По меньшей мере 52 человека пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на бывшего и. о. главы администрации этого города Али Ерликайю, передает "Интерфакс-Украина".

"По меньшей мере 52 пострадавших госпитализированы после несчастного случая", - сказал он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также