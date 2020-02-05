Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)

Пассажирский лайнер выкатился с полосы и разломался.

В международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет "Анадолу".

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул и не успел остановиться после посадки.

В результате аварии на борту самолета возникло возгорание, которое удалось потушить. Воздушное судно получило сильные повреждения.

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı... pic.twitter.com/SAdsQyaIrm — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

Из-за крушения самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гекчен, перенаправили в аэропорт "Стамбул".

По данным телеканала Euronews, предварительно, на борту находились 177 человек. Погибших при жесткой посадке не было, все пассажиры эвакуированы.

Обновление. По меньшей мере 52 человека пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на бывшего и. о. главы администрации этого города Али Ерликайю, передает "Интерфакс-Украина".

"По меньшей мере 52 пострадавших госпитализированы после несчастного случая", - сказал он.