В Турции из-за схода двух лавин погибли 33 спасателя

На востоке Турции в результате схода второй за сутки лавины в провинции Ван погибли 33 человека.

Об этом сообщает Hurriet Daily News со ссылкой на губернатора Мехмета Эмина Билмеза.

"По меньшей мере 33 спасателя погибли после того, как их накрыло второй лавиной на востоке Турции", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что еще 33 человека были спасены и доставлены в больницу. Состояние девятерых из них остается критическим.

Поисково-спасательные работы продолжаются, сейчас назвать точное число жертв невозможно.

Как пишет местное издание A News, спасательная группа состояла из 300 сотрудников аварийно-спасательных служб.