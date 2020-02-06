Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех

Число погибших в результате инцидента с жесткой посадкой пассажирского самолета Pegasus в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Согласно информации Минздрава Турции, еще 179 человек пострадали.

Утром в четверг аэропорт Стамбула возобновил прием и отправку рейсов. Тем не менее, некоторые осуществляются с опозданием, а ряд - отменили.

Прокуратура Анкары проводит расследование.

Напомним, следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа. Среди пассажиров было 22 иностранца из 12 стран.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.