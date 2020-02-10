Украина рассчитывает на отмену виз с Канадой

Украина рассчитывает на визовую либерализацию с Канадой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства после встречи премьер-министра Алексея Гончаренко и послом Канады Ларисой Галадзой.

"Мы стремимся выстроить диалог, который даст реальные результаты в процессе отмены виз для украинцев. В прошлом году нам предложили присоединиться к программе упрощенного визового режима - ETA+. Уже в мае этого года мы ожидаем приезд специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинской-канадскому безвизу", - приводятся в сообщении слова Гончарука.

На встрече также обсуждалось расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. Технические консультации по этому поводу на уровне экспертов уже завершились, и после получения директив от правительства Канады и президента Украины могут начаться формальные переговоры.

Гончарук говорил с послом о пересмотре инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокировании поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине.

Также на встречи бы поднят вопрос финализации двустороннего соглашения о мобильности молодежи и углубления сотрудничестве в рамках программ, которые функционируют при поддержке канадского правительства, EDGE и SURGе, в сферах стратегических коммуникаций, приватизации и создания единой телефонной горячей линии экстренной помощи "112".

Напомним, Украина и Канада начали консультации по либерализации визового режима летом 2016 года.

Канада начала выдавать гражданам Украины многократные визы сроком на 10 лет и постепенно увеличивать пропорцию заявителей, которые получают такие долгосрочные разрешения на въезд. Также Канада упростила визовые требования для украинцев.

В то же время предыдущий посол США Роман Ващук говорил, что об отмене виз речь не идет.