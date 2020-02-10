Гончарук намерен ввести должность вице-премьера по экономике

На эту должность есть несколько кандидатов.

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен ввести должность вице-премьер-министра по экономике. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции... Да, ищем вице-премьера, и есть несколько кандидатов", - сказал он.

По словам Гончарука, представить кандидата на данную позицию намерены в ближайшие недели.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила вице-премьером - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля. С августа 2019 года Шмыгаль был главой Ивано-Франковской областной администрации, а до этого работал директором Бурштынской ТЭС.