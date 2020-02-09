В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Визит Зеленского в Ватикан: ожидания и реальность
Визит Зеленского в Ватикан: ожидания и реальность
ГлавнаяПолитика

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата минимум на 10%

В правительстве намерены усилить социальный блок.

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата минимум на 10%
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вечером 9 ноября.

"В этом году минимум на 10% сократим государственный аппарат. Большая экономия нами предполагается за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн", – пояснил глава правительства.

По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

Гончарук также рассказал, что в ближайшее время планируется усилить экономический и социальный блоки в правительстве. Премьер отметил, что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также