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На горнолыжном курорте в Польше из-за падения крыши погибли двое людей

Кровля упала из-за сильного ветра. 

Фото: PAP/Grzegorz Momot
На горнолыжном курорте Буковина-Татшанська в Польше сильным ветром сорвало крышу пункта проката лыжного оборудования. Кровля упала на семью из четырех человек, двое пострадавших – мать и дочка – скончались, пишет Krakow eska info

Погибшим было 52 и 15 лет. Еще двое, 21-летняя девушка и 16-летний парень, были госпитализированы с травмами головы. Девушка находится в тяжелом состоянии, жизни подростка ничего не угрожает. 

"Я реанимировал их с двумя приятелями. Я был весь в крови, но я уже видел, что она не реагировала, не было дыхания", – сообщил свидетель происшествия, который пытался спасти жизнь одной из жертв ЧП.    

Фото: PAP/Grzegorz Momot

Фото: PAP/Grzegorz Momot

Сообщается, что происшествие случилось на верхней станции лыжного спуска. На месте работают правоохранители.  

Напомним, в феврале 2019 в Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский. У троих людей из этой группы были значительные обморожения.

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