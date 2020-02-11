Air Serbia начала продажу билетов на рейс "Львов-Белград"

Рейс будет выполняться с 5 июня четырежды в неделю.

Авиакомпания Air Serbia открыла продажу билетов на рейсы "Львов-Белград", которые начнут выполняться с 5 июня, сообщает avianews.com.

Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.

Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда - в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Авиакомпания намерена использовать на линии турбовинтовые региональные самолеты ATR 72.

Опубликованное расписание позволит Air Serbia стыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом обратно.

Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы "Львов-Белград" на момент публикации материала составляла $258 в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади. Позже авиакомпания загрузила более низкий тариф, и цена снизилась до $178.

Сейчас Air Serbia летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в "Борисполь". С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.