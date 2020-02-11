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Банду рэкетиров задержали в Кировоградской области

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители Кировоградской области разоблачили группу лиц, которые занимались вымогательством чужого имущества и угрожали насилием над потерпевшим.

Фото: npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что группа была создана на межэтнической основе. В ее состав входило трое уроженцев других государств - ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили, что 11 февраля мужчины приехали в один из торговых центров для встречи с потерпевшим - жителем Кропивницкого. Сообщники безосновательно требовали от мужчины 20 тыс. гривен и получили часть средств.

С привлечением спецподразделения КОРД группу задержали на месте совершения преступления непосредственно после передачи денег.

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кировоградской и других областей.

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