​В Одесском СИЗО из-за действий администрации погиб заключенный

В его камеру незаконно допустили двух заключенных, которые его избили.

Следователями терруправления Государственного бюро расследований города Николаева расследуют возможное злоупотребление служебным положением работниками Одесского СИЗО, в котором погиб заключенный.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где тот скончался", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

В марте 2019 следователи ГБР задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тыс. долларов от заключенного за досрочное освобождение и непопомещение его в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства сотрудник СИЗО неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

В другом уголовном производстве о злоупотреблении властью следователи предварительно установили, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к совершению преступления.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.

Напомним,в конце января министр юстиции Денис Малюська посетил Одесский следственный изолятор. Глава Минюста отметил, что "работники СИЗО проживают и работают в условиях, ненамного лучших, чем условия заключенных". Также он заявил, что не понимает, почему в СИЗО запрещены игровые приставки.

В марте прошлого года двух сотрудников Одесского СИЗО задержали за систематическое взяточничество. Они помещали заключенных в карцер и требовали деньги.

В мае 2019 года суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Василия Чемериза. По данным следствия, 17 августа 2017 года Чемериз, находясь под стражей в СИЗО, в помещении свинарника на территории учреждения, нанес три удара ножом младшему инспектору II категории отдела режима и охраны Алене Порошенко, от которых она скончалась. После этого, он расчленил тело, спрятал его в баке для мусора, который выкатил к административной территории учреждения.