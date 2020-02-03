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​ПЦУ рассчитывает получить признание еще нескольких церквей

"Не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников".

​ПЦУ рассчитывает получить признание еще нескольких церквей
Фото: LB.ua

Православная церковь Украины рассчитывает получить признание еще нескольких православных церквей.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации.

"Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.

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