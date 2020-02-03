​ПЦУ рассчитывает получить признание еще нескольких церквей

"Не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников".

Православная церковь Украины рассчитывает получить признание еще нескольких православных церквей.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации.

"Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.