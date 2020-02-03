​​"Укрзализныця" ввела услугу доставки ручной клади

С февраля услуга в пилотном режиме доступна в трех поездах.

"Укрзализныця" в пилотном режиме ввела услугу доставки ручной клади в поезд и из него.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Укрзализныця" вводит новую услугу для пассажиров - доставку ручной клади в/из поезда. Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах. Так, железнодорожники отработают механизм предоставления услуги на вокзалах "Киев-Пассажирский", "Днепр", "Львов", "Харьков-Пассажирский" и в поездах №79/80 "Днипро - Киев - Днепр", №92/91 "Львов - Киев - Львов", №63/64 "Харьков - Киев - Харьков"", - говорится в сообщении.

Пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу.

Стоимость услуги составит 200 гривен, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 гривен - от двери до двери.

"Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назвала топ-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года.