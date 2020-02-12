Чубаров шокирован заявлением Арахамии по поводу освобождения Донбасса в обмен на воду в Крым

"Любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду - это недопустимо".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости заключения каких-либо договоренностей, предусматривающих возобновление подачи Украиной пресной воды в аннексированный Россией Крым.

Об это он заявил в эфире "UA:Крым".

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тыс... Здесь сейчас напротив меня сидит владыка Климент. И он мне глазами показывает, что мы не допускаем то, что государство нас может продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду - это недопустимо", - сказал Чубаров, комментируя высказывание главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Глава Меджлиса отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. А сейчас для этого создается соответствующий "психологический фон".

Напомним, Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В августе прошлого года сообщалось, что оккупационные власти Крыма собираются просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией в 2014 году поставки воды прекратились. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупациии.