ГосЧС снова предупредила украинцев о сильном ветре

По всей Украине объявлен первый уровень опасности, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сегодня, 12 февраля, Госслужба по ЧС, ссылая на Укргидрометцентр снова предупредила украинцев о сильных порывах ветра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении ГосЧС.

Напомним, 10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на нескольких ж\д станциях.