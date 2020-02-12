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ГосЧС снова предупредила украинцев о сильном ветре

По всей Украине объявлен первый уровень опасности, порывы ветра до 20 метров в секунду.

ГосЧС снова предупредила украинцев о сильном ветре
Фото: censor.net.ua

Сегодня, 12 февраля, Госслужба по ЧС, ссылая на Укргидрометцентр снова предупредила украинцев о сильных порывах ветра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении ГосЧС.

Напомним, 10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на нескольких ж\д станциях.

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