В Киеве на Северном мосту из-за ремонта снова ограничат движение

В первой половине дня движение ограничат в сторону Троещины, после обеда в сторону метро "Почайна".

Сегодня, 12 февраля, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение на Северном мосту с 9:00 до 14:00 в направлении Троещины и с 14:00 до 20:00 ограничит по направлению к станции метро "Почайна" из-за ремонта.

Об этом сказано на фейсбуке "Киевавтодора".

Отмечается, что на Северном мосту (на части через протоку Десенка) проведут текущий ремонт. Работы выполнят в течение среды 12 февраля.

«Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна"», - сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в Киеве на Шулявском мосту уже сооружают съезды.