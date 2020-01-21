Сегодня на столичном Южном мосту ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00.

Сегодня, 21 января в Киеве на Южном мосту с и12:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00. На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения.

"На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. 21 января проведем текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Наднипрянського шоссе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в указанное время поток транспорта будет в обратном направлении, поэтому сотрудники "Киевавтодора" во время выполнения работ будут меньше влиять на трафик.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Напомним, 20 января сообщалось, что на Шулявском мосту сооружают и обустраивают левоповоротные съезды. Кроме того, строители осуществляют комплекс работ по сооружению сети бытовой и дождевой канализаций.