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Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель

Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге
Фото: https://twitter.com/ambassadorlion

Полиция установила личность мужчины, который разрисовал красной краской памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия, сняли видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания.

В Нацполиции напомнили, что 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион призвал украинские правоохранительные органы расследовать акт вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста.

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