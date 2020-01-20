Полиция установила личность мужчины, который разрисовал красной краской памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия, сняли видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания.

В Нацполиции напомнили, что 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту было открыто производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион призвал украинские правоохранительные органы расследовать акт вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста.