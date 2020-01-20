В Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет добраться не более чем за три часа.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Криклий подчеркнул, что Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшения качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом.

"Мы стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - отметил Криклий.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци".